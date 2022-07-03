40-летний Ибрагимович обсудит новый контракт с "Миланом"

©Reuters
Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 22:21

"Милан" планирует заключить новое соглашение с 40-летним шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем, передает Sky Sport Italia.

С наступлением июля футболист стал свободным агентом, но готов сесть за стол переговоров с клубом. 

Ибрагимович намерен продолжить карьеру, несмотря на то, что восстановление после травмы займет около полугода. В "Милане" же слишком ценят его авторитет и профессиональные качества. 

Напомним, что в прошлом сезоне Серии А Ибрагимович забил за "Милан" восемь голов.

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Метки:
Ибрагимович Златан Милан ФК

Футбол Италия
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Сегодня 22:21
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