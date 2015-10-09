Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Италия
Сегодня 10:15
 

20-летний талант "Ювентуса" повторил достижение Криштиану Роналду

  Комментарии

Поделиться
20-летний талант "Ювентуса" повторил достижение Криштиану Роналду Кенан Йылдыз. Фото: ФК "Ювентус"©

Полузащитник "Ювентуса" Кенан Йылдыз поучаствовал в разгроме "Наполи" и отметился уникальным достижением, передают Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник "Ювентуса" Кенан Йылдыз поучаствовал в разгроме "Наполи" и отметился уникальным достижением, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Альянц" в Турине (Италия) и завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Лучано Спаллетти. В составе победителей голы забили Джонатан Дэвид (22-я минута), Кенан Йылдыз (77-я) и Филип Костич (86-я).

По информации Opta, 20-летний турок – лишь пятый игрок, забивший за "Ювентус" в обоих матчах одного розыгрыша Серии А против "Наполи" (в эпоху трёх очков за победу). Прежде это делали Криштиану Роналду (2019/20), Алессандро дель Пьеро (2000/01), Дарко Ковачевич (2000/01) и Фабрицио Раванелли (1994/95).

Кенан Йылдыз выступает за "Ювентус" с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче, в которых забил восемь голов и сделал пять ассистов.

Криштиану Роналду отыграл за "Ювентус" три сезона (2018-2021), выиграв с клубом по дважды чемпионат и Суперкубок Италии, а также Кубок страны.

Криштиану Роналду "наказал" бывший клуб на 6,5 миллиарда


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 22 17 1 4 50-19 52
2 Милан 22 13 8 1 35-17 47
3 Наполи 22 13 4 5 31-20 43
4 Рома 22 14 1 7 27-13 43
5 Ювентус 22 12 6 4 35-17 42
6 Комо 22 10 8 4 34-16 38
7 Аталанта 22 9 8 5 30-20 35
8 Лацио 22 7 9 6 21-16 30
9 Болонья 22 8 6 8 32-27 30
10 Сассуоло 22 7 5 10 24-28 26
11 Удинезе 21 7 5 9 22-33 26
12 Кальяри 22 6 7 9 24-31 25
13 Парма 22 5 8 9 14-26 23
14 Торино 22 6 5 11 21-40 23
15 Кремонезе 22 5 8 9 20-29 23
16 Дженоа 22 5 8 9 25-31 23
17 Лечче 22 4 6 12 13-29 18
18 Фиорентина 22 3 8 11 24-34 17
19 Верона Хеллас 21 2 8 11 17-34 14
20 Пиза 22 1 11 10 18-37 14

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 января 01:00   •   не начат
Эвертон
Эвертон
(Ливерпуль)
- : -
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
(Лидс)
Кто победит в основное время?
Эвертон
Ничья
Лидс Юнайтед
Проголосовало 32 человек

Реклама

Живи спортом!