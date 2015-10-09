20-летний талант "Ювентуса" повторил достижение Криштиану Роналду

Полузащитник "Ювентуса" Кенан Йылдыз поучаствовал в разгроме "Наполи" и отметился уникальным достижением, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Альянц" в Турине (Италия) и завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Лучано Спаллетти. В составе победителей голы забили Джонатан Дэвид (22-я минута), Кенан Йылдыз (77-я) и Филип Костич (86-я).

По информации Opta, 20-летний турок – лишь пятый игрок, забивший за "Ювентус" в обоих матчах одного розыгрыша Серии А против "Наполи" (в эпоху трёх очков за победу). Прежде это делали Криштиану Роналду (2019/20), Алессандро дель Пьеро (2000/01), Дарко Ковачевич (2000/01) и Фабрицио Раванелли (1994/95).

Кенан Йылдыз выступает за "Ювентус" с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче, в которых забил восемь голов и сделал пять ассистов.

Криштиану Роналду отыграл за "Ювентус" три сезона (2018-2021), выиграв с клубом по дважды чемпионат и Суперкубок Италии, а также Кубок страны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Juventus (@juventus)



