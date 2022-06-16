Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Как сборная Казахстана по футболу творит историю в Европе
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Автор:

Еще один казах в топ-15 UFC? Видеоинтервью Исмагулова перед боем с другом Чимаева

Еще один казах в топ-15 UFC? Видеоинтервью Исмагулова перед боем с другом Чимаева
©UFC
Новости спорта Интервью
Комментарии

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов (23-1) дал эксклюзивное интервью YouTube-каналу Vesti.kz. В нем опытный легковес рассказал о подготовке к поединку с Гурамом Кутателадзе (12-2), который состоится уже в воскресенье на турнире UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США), а также ответил на вопросы по вхождению в топ-15.

Предстоящий поединок пройдет в главном карде ивента. Для Исмагулова это будет пятый бой в UFC, а пока в промоушене у него 4-0. Что касается Кутателадзе, то грузинский файтер, являющийся близким товарищем Хамзата Чимаева (11-0), выиграл единственную схватку под эгидой американской организации.

Ранее мы рассказали, почему Исмагулов должен оказаться в топ-15 в случае победы над Кутателадзе. Подробнее о сопернике Дамира можете прочитать по этой ссылке.

Напомним, что бой Исмагулов - Кутателадзе пройдет в воскресенье, 19 июня, ориентировочно в 05:30 по времени Нур-Султана.

 

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA UFC Исмагулов Дамир Чимаев Хамзат Казахстан

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 14:31
Интервью
Еще один казах в топ-15 UFC? Видеоинтервью Исмагулова перед боем с другом Чимаева Еще один казах в топ-15 UFC? Видеоинтервью Исмагулова перед боем с другом Чимаева
Вчера , 14:00
Интервью
"Было два предложения из Европы". Большое интервью Бабаяна о ЦСКА, Зайнутдинове и КПЛ "Было два предложения из Европы". Большое интервью Бабаяна о ЦСКА, Зайнутдинове и КПЛ
8 июня, 09:35
Интервью
Интервью с чемпионкой UFC из Кыргызстана: о тренировках на Иссык-Куле, бойцах из Казахстана и завершении карьеры Интервью с чемпионкой UFC из Кыргызстана: о тренировках на Иссык-Куле, бойцах из Казахстана и завершении карьеры
7 июня, 13:09
Интервью
"Сборная Казахстана будет пиком моей карьеры". Большое видеоинтервью Жоао Пауло "Сборная Казахстана будет пиком моей карьеры". Большое видеоинтервью Жоао Пауло
2 июня, 12:00
Интервью
"Я воин и никогда не сливался". Интервью Жумагулова - о поражениях, карьере в UFC и "задней" от бойцов "Я воин и никогда не сливался". Интервью Жумагулова - о поражениях, карьере в UFC и "задней" от бойцов
2 июня, 10:56
Интервью
"Приглашайте, хочу бешбармак!". Первый татарский боец UFC - о "зависти" к казахам и долгожданном дебюте "Приглашайте, хочу бешбармак!". Первый татарский боец UFC - о "зависти" к казахам и долгожданном дебюте
25 мая, 11:05
Интервью
"Предложили контракт, но...". Бабаян - о будущем в ЦСКА, сборной Казахстана и ситуации в КПЛ "Предложили контракт, но...". Бабаян - о будущем в ЦСКА, сборной Казахстана и ситуации в КПЛ
24 мая, 14:11
Интервью
"Любой может попасть в UFC". Саят Абдрахманов - об уровне лиги Naiza, сестре Рахмонова и популяризации ММА "Любой может попасть в UFC". Саят Абдрахманов - об уровне лиги Naiza, сестре Рахмонова и популяризации ММА
24 мая, 13:35
Интервью
"Цель - побороться за пояс". Менеджер Абдрахманов - о карьере экс-файтера UFC в Казахстане "Цель - побороться за пояс". Менеджер Абдрахманов - о карьере экс-файтера UFC в Казахстане
10 мая, 16:19
Интервью
"Верну паспорт". Лидер "Барыса" - о гражданстве России и вызове в сборную Казахстана "Верну паспорт". Лидер "Барыса" - о гражданстве России и вызове в сборную Казахстана
29 апреля, 16:52
Интервью
"Хочу попробовать себя в ММА". Чемпионка мира из Казахстана - о конкурсе красоты, Головкине и своей скромности "Хочу попробовать себя в ММА". Чемпионка мира из Казахстана - о конкурсе красоты, Головкине и своей скромности
27 апреля, 15:42
Интервью
"Могу зарабатывать гораздо больше, чем в футболе". Игрок "Тараза" раскрыл секрет покорения Tik-Tok "Могу зарабатывать гораздо больше, чем в футболе". Игрок "Тараза" раскрыл секрет покорения Tik-Tok
25 апреля, 20:36
Интервью
"В одном ринге с "Канело". Казахстанец - о "слабости" Альвареса, нокауте Головкина и кумире в боксе "В одном ринге с "Канело". Казахстанец - о "слабости" Альвареса, нокауте Головкина и кумире в боксе
18 апреля, 19:44
Интервью
"Перевыполнила все цели". Рекордсменка Казахстана в марафоне - о планах на Азиаду и спортивной форме "Перевыполнила все цели". Рекордсменка Казахстана в марафоне - о планах на Азиаду и спортивной форме
1 апреля, 15:16
Интервью
"Астана" и "Тобол" позвонили в один день". Интервью с лучшим молодым игроком КПЛ-2021 "Астана" и "Тобол" позвонили в один день". Интервью с лучшим молодым игроком КПЛ-2021
30 марта, 11:17
Интервью
"Мы растем". Нурдаулетов - о камбэке "молодежки" с 0:2, Сейдахмете и "Астане" "Мы растем". Нурдаулетов - о камбэке "молодежки" с 0:2, Сейдахмете и "Астане"
28 марта, 16:57
Интервью
"Меня обманули". Поклонник "Канело" высказался о скандальном поражении казахстанцу в бою за титул WBO и реванше "Меня обманули". Поклонник "Канело" высказался о скандальном поражении казахстанцу в бою за титул WBO и реванше
16 марта, 10:02
Интервью
"По такой же схеме играет "Бавария". Карпович - о работе в сборной, ситуации с нападающими и матчах Казахстана в Лиге наций "По такой же схеме играет "Бавария". Карпович - о работе в сборной, ситуации с нападающими и матчах Казахстана в Лиге наций
14 марта, 20:58
Интервью
"Барыс" будет привлекательным для легионеров". Олейник - об итогах плей-офф и новом шансе для Михайлиса "Барыс" будет привлекательным для легионеров". Олейник - об итогах плей-офф и новом шансе для Михайлиса
4 марта, 11:15
Интервью
"Топ-30 - не предел". Борис Собкин - о работе с Бубликом, его качествах и эмоциях "Топ-30 - не предел". Борис Собкин - о работе с Бубликом, его качествах и эмоциях
28 февраля, 20:10
Интервью
"Мне говорили удалить пост". Абзал Ажгалиев откровенно - о стереотипах и проблемах олимпийцев "Мне говорили удалить пост". Абзал Ажгалиев откровенно - о стереотипах и проблемах олимпийцев
28 февраля, 16:40
Интервью
"Бюджет не уменьшился". Боранбаев - о контракте Бердыева, Алыкулове и задачах "Кайрата" на сезон "Бюджет не уменьшился". Боранбаев - о контракте Бердыева, Алыкулове и задачах "Кайрата" на сезон
21 февраля, 21:18
Интервью
"До этого подавал им мячи". Нападающий "Астаны" - о конкуренции в клубе, дебюте за сборную и прическе Гризманна "До этого подавал им мячи". Нападающий "Астаны" - о конкуренции в клубе, дебюте за сборную и прическе Гризманна
21 февраля, 10:37
Интервью
"Федерация не зажигает звезд, ей это не нужно". Эксперт - о выборах президента КФФ "Федерация не зажигает звезд, ей это не нужно". Эксперт - о выборах президента КФФ
19 февраля, 12:09
Интервью
"Мы стали заложниками акимов, в клубах "пилили" бюджеты". Интервью Оразбекова о выборах президента КФФ "Мы стали заложниками акимов, в клубах "пилили" бюджеты". Интервью Оразбекова о выборах президента КФФ
17 февраля, 14:59
Интервью
"Сказал ему, чтобы забыл мой номер". Первый тренер Алипа - о проблемах в "Кайрате" и переходе в "Зенит" "Сказал ему, чтобы забыл мой номер". Первый тренер Алипа - о проблемах в "Кайрате" и переходе в "Зенит"
17 февраля, 11:03
Интервью
"Стану чемпионом". Корейский боец хочет забрать пояс в Казахстане и попасть в UFC "Стану чемпионом". Корейский боец хочет забрать пояс в Казахстане и попасть в UFC
15 февраля, 18:31
Интервью
"Я откажусь от зарплаты". Интервью Каниева о проблемах футбола в Казахстане и выборах президента КФФ "Я откажусь от зарплаты". Интервью Каниева о проблемах футбола в Казахстане и выборах президента КФФ
10 февраля, 17:22
Интервью
"К работе Лории были вопросы". Известный журналист - о выборах президента КФФ, неудачах Джаксыбекова и зарплате Гурмана "К работе Лории были вопросы". Известный журналист - о выборах президента КФФ, неудачах Джаксыбекова и зарплате Гурмана
25 января, 15:11
Интервью
"Семак не разговаривал с Бердыевым по Алипу". Эксперт - о казахстанцах в РПЛ, Исламхане и Бабаяне "Семак не разговаривал с Бердыевым по Алипу". Эксперт - о казахстанцах в РПЛ, Исламхане и Бабаяне

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus