Еще один казах в топ-15 UFC? Видеоинтервью Исмагулова перед боем с другом Чимаева

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов (23-1) дал эксклюзивное интервью YouTube-каналу Vesti.kz. В нем опытный легковес рассказал о подготовке к поединку с Гурамом Кутателадзе (12-2), который состоится уже в воскресенье на турнире UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США), а также ответил на вопросы по вхождению в топ-15.

Предстоящий поединок пройдет в главном карде ивента. Для Исмагулова это будет пятый бой в UFC, а пока в промоушене у него 4-0. Что касается Кутателадзе, то грузинский файтер, являющийся близким товарищем Хамзата Чимаева (11-0), выиграл единственную схватку под эгидой американской организации.

Ранее мы рассказали, почему Исмагулов должен оказаться в топ-15 в случае победы над Кутателадзе. Подробнее о сопернике Дамира можете прочитать по этой ссылке.

Напомним, что бой Исмагулов - Кутателадзе пройдет в воскресенье, 19 июня, ориентировочно в 05:30 по времени Нур-Султана.