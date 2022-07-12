Воспитанник каталонской "Барселоны" Картер Пэйн погиб в возрасте 21 года в автокатастрофе. Об этом сообщается на сайте клуба "Тормента", за который выступал футболист.

Авария произошла в американском городе Стейтсборо. Пэйн ехал на скутере, когда автомобиль сбил его. Отмечается, что виновник аварии скрылся с места происшествия, а свидетели ДТП вызвали скорую помощь. Медики оказали спортсмену первую помощь, однако он скончался в больнице.

После академии "Барселоны" футболист выступал за команду Мичиганского университета в течение двух сезонов на позиции защитника. В прошедшем сезоне он перешел в "Торменту-2", играющую в United Soccer League.

В мае аргентинский нападающий Макси Ролон, также являющийся воспитанником академии "Барселоны", погиб в автокатастрофе. 27-летний футболист скончался вместе со своим братом после того, как автомобиль со спортсменом за рулем вылетел с дороги и врезался в дерево.