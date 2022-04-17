Восходящая звезда бокса погиб в 18 лет. Подробности

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Сегодня 18:44

Многообещающий британский боксер-подросток Али Тазим трагически погиб в автокатастрофе в возрасте 18 лет. Об этом сообщает The Mirror.

Тазим в прошлом месяце заключил профессиональный контракт с промоутером Probellum. ДТП со смертельным исходом произошло в Бирмингеме.

Сообщается, что на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и автобус, еще трое пассажиров были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

"Сегодня утром я проснулся от новости, что Али Тазим скончался в возрасте 18 лет. Я не могу в это поверить, я даже не могу осознать это должным образом. Мы только вчера говорили о том, как он собирался зажечь в профи... Все мои мысли - об Али и его любимой семье", - написал в твиттере промоутер боксера Сэм Джонс.

На родине Али Тазима считали восходящей звездой бокса, его называли "следующим Амиром Ханом".

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Метки:
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Сегодня 18:44
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