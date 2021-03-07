Полиция Уругвая начала спецоперацию по поиску бывшего игрока испанского "Вильярреала" Франко Акосты, передает As.

Футболист пропал накануне, 6 марта, при попытке пересечь реку в департаменте Канелонес. Причем, брату Акосты удалось выбраться из воды, а он пропал без вести. К его поискам приступили водолазы и спасатели. Каким именно образом спортсмен пересекал реку и для чего - не уточняется.

Напомним, Акоста является воспитанником уругвайского "Феникса", за который дебютировал в 2013 году. В 2015-м он перешел в состав второй команды "Вильярреала", в составе основной команды он так и не заиграл. С прошлого года Акоста представляет клуб "Атенас" из второго дивизиона Уругвая.