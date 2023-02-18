Экс-футболист "Челси" Кристиан Атсу, погибший во время землетрясения в Турции, должен был покинуть страну незадолго до стихийного бедствия, сообщает блог "О Духе времени" на Sports.ru.

Ганский футболист "Хатайспора", чье тело после 11 дней поисковых работ было обнаружено под завалами накануне, должен был отправиться на родину 5 февраля вечером - за несколько часов до разрушительных толчков. В последний момент 31-летний легионер отменил поездку.

"Он не сыграл против "Газиантепа", но вышел против "Касымпаши" 5 февраля и забил победный гол со штрафного на последней минуте. Вообще-то он хотел полететь и увидеться с семьей, даже купил билет на самолет. Но после гола отменил его.

Землетрясение настигло его в самый счастливый день. Он должен был улететь в 11 вечера, а толчки начались в четыре часа утра на следующий день. Ужасная трагедия", - пишет автор блога.

Вот так выглядел последний гол в жизни Кристиана Атсу. После финального свистка партнеры качали игрока на руках.

31-летний Атсу находился в "Хатайспоре" с прошлого года. Он также играл за португальские "Порту", "Риу Аве", английские "Челси", "Эвертон", "Борнмут", "Ньюкасл", нидерландский "Витесс", испанскую "Малагу". За сборную Ганы провел 60 матчей и забил 10 голов в период 2012-2022 годов.

Ранее стало известно о гибели вратаря клуба "Йени Малатьяспор" Ахмета Эйюпа Тюркаслана.

Землетрясение произошло 6 февраля на юго‑востоке Турции. По последним данным, погибли более 39 тысяч человек.