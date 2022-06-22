Самолет Неймара совершил аварийную посадку в Бразилии

Частный самолет, принадлежащий футболисту ПСЖ Неймару, совершил аварийную посадку в Бразилии, сообщает Goal.

Как отмечает источник, воздушное судно совершало рейс из Барбадоса в Сан-Паулу. Во время полета была обнаружена проблема с лобовым стеклом в кабине пилотов. Самолет приземлился в бразильской Боа-Висте. Устранение неполадки заняло два часа.

Сообщается, что бразильский футболист, его сестра Рафаэлла Сантос и девушка Бруна Бьянкарди, также находившиеся в самолете, не пострадали.