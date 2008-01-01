У призера Олимпийских игр украли 26 лошадей. Полиция раскрыла преступление

Полицейские Жамбылской области раскрыли кражу 26-ти лошадей, принадлежащих известному в Казахстане борцу вольного стиля, бронзовому призеру Олимпиады-2012 в Лондоне Акжуреку Танатарову, сообщает polisia.kz.

Спортсмен сам обратился с заявлением о краже неизвестными лицами его скота с пастбища.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан 31-летний житель села Жарлысу, ранее дважды судимый за скотокрадство. Лошади возвращены хозяину.

Танатаров записал видеообращение, в котором поблагодарил полицейских за оперативное раскрытие кражи.