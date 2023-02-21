Появилось видео убийства чемпиона мира по джиу-джитсу в Дагестане

В Дербенте (Дагестан) застрелили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу вышел из дома около четырех часов утра, после чего он был найден мертвым.

Позже появилось видео убийства Марданова. На нем видно, что двое нападавших повалили спортсмена на землю. Затем один из участников открыл стрельбу из охотничьего ружья, рикошетом пуля отскочила в пострадавшего.

В настоящее время подозреваемый задержан. Его подельник в бегах. Следственный комитет сейчас разбирается в причинах конфликта.