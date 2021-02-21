Мать Роналдиньо скончалась от коронавируса

Мать знаменитого бразильского футболиста 40-летнего Роналдиньо скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает globoesporte.globo.com.

С последствиями перенесенного COVID-19 Мигелина Элои Дос Сантос боролась с декабря прошлого года, находясь на госпитализации. Женщине был 71 год.

Напомним, Роналдиньо завершил игровую карьеру в январе 2018 года. Он выступал за такие клубы, как "Гремио", ПСЖ, "Барселона", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе". Является чемпионом мира - 2002 в составе сборной Бразилии. В 2005 году завоевал "Золотой мяч".