Массовая драка фанатов "Зенита" и "Спартака" попала на видео

Болельщики петербургского "Зенита" и московского "Спартака" устроили массовую драку, которая попала на видео, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на одной из улиц Твери. Полиция задержала 11 человек. По данному факту проводится проверка.

В субботу, 4 сентября, "Зенит-2" проводил встречу в рамках ФНЛ-2 против "Твери", которая завершилась ничьей со счетом 2:2. Местные болельщики "Спартака" стали инициаторами драки с приезжими фанатами петербургского клуба.

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