Экс-полузащитник мадридского "Реала" и сборной Колумбии Фредди Ринкон ушел из жизни в возрасте 55 лет, информирует "Чемпионат" со ссылкой на ESPN Futbol Argentina.

Бывший футболист скончался от травм, полученных в результате ДТП. Напомним, 11 апреля автомобиль, в котором находился Ринкон, столкнулся с автобусом в Кали (Колумбия).

Фредди отвезли в реанимацию, где врачи до последнего боролись за его жизнь. Водитель и пассажиры автобуса также были доставлены в больницу, но их травмы оказались менее серьезными.

Ринкон защищал цвета "Реала" в 1995 и 1996 году. В ходе своей карьеры, которая длилась с 1986 по 2004 год, хавбек выступал также за "Наполи" и ряд колумбийских и бразильских клубов. В сборную Колумбии он вызывался с 1990 по 2001 год.

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