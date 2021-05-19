Экс-футболист сборной Казахстана арестован. Его жена обвиняет полицию в избиении

Бывший нападающий сборной Казахстана и многих клубов КПЛ Сергей Остапенко попал в сводки криминальных хроник, передает телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Прямо сейчас он отбывает срок в 15 суток и лишен прав на семь лет за управление машиной в нетрезвом состоянии.

Сообщается, что утром 16 мая экс-футболиста в Алматы остановила полиция, а медицинское освидетельствование подтвердило факт опьянения.

Сотрудники правопорядка утверждают, что во время разбирательства на месте задержания Остапенко был с супругой и они оба оказывали сопротивление. При этом у Сергея не было при себе документов на машину и он пытался скрыться.

"Однако попытка уйти от ответственности путем провокации конфликта не увенчалась успехом", - говорится в заявлении полиции.

Анна Остапенко, жена Сергея, опубликовала пост в Instagram с просьбой репоста. Она представила свою версию конфликта и утверждает, что ее побила полиция.

"Я понимаю, что вина супруга есть, и он несет наказание по закону. А как быть мне? За что это? У меня болит все тело, шевельнуться невозможно, я вся в синяках и ссадинах", - заявила женщина.

Полиция сообщила, что все происходящее зафиксировано нагрудным видеорегистратором и будет изучено в ходе служебной проверки.

Напомним, что Остапенко завершил карьеру в 2015 году в молодежной команде "Астаны" в возрасте 29 лет. C его профессиональной статистикой можно ознакомиться по этой ссылке.

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