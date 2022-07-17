Девушка вратаря-лесбиянки из женской сборной Франции по футболу найдена мертвой

Камилла Нелл, девушка вратаря женской сборной Франции по футболу Полин Пейро-Маньен, найдена мертвой, сообщает AFP. Ее тело обнаружено в квартире, в которой она проживала вместе со спортсменкой.

По предварительным данным, смерть произошла из-за передозировки антидепрессантами. Ведется расследование.

В женской сборной Франции от комментариев отказались.

При этом Пейро-Маньен, несмотря на произошедшее, не стала отказываться от участия на женском Евро-2022. Отметим, что она стала первой в своей национальной команде, открыто объявившей о нетрадиционной сексуальной ориентации.

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