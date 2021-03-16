19-летний российский хоккеист умер после попадания шайбы в голову

Врачи боролись за его жизнь три дня.

Тимур Файзутдинов. Фото: МХЛ©
Новости спорта Около спорта Происшествия
0
Сегодня 15:39

Защитник клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов скончался в реанимации в больнице, сообщает официальный сайт лиги.

Врачи боролись за жизнь 19-летнего спортсмена три дня. Он получил в матче 1/8 финала Кубка Харламова против "Локо".

Шайба после броска из средней зоны попала Файзутдинову в голову, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Спасти хоккеиста не удалось.

Ближайшие матчи КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке.

Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Тимура Файзутдинова.

Метки:
Санкт-Петербург Утраты Локомотив ХК
Около спорта Происшествия
0
Сегодня 15:39
© 2008 - 2021 ТОО «EML»