19-летний российский хоккеист умер после попадания шайбы в голову

Защитник клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов скончался в реанимации в больнице, сообщает официальный сайт лиги.

Врачи боролись за жизнь 19-летнего спортсмена три дня. Он получил в матче 1/8 финала Кубка Харламова против "Локо".

Шайба после броска из средней зоны попала Файзутдинову в голову, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Спасти хоккеиста не удалось.

Ближайшие матчи КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке.

Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Тимура Файзутдинова.