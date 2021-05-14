Защитник сборной Казахстана рассказал о важности спарринга перед ЧМ-2021 по хоккею

Защитник "Барыса" и сборной Казахстана Даррен Диц подвел итоги первого контрольного матча против Беларуси в рамках подготовки к чемпионату мира 2021 года.

Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Юрия Михайлиса.

- Интересная игра получилась, первая после долгого перерыва. Для многих игроков месяц или два прошло с последнего матча. Важно было почувствовать ритм игры, покататься немного, попробовать новые сочетания. Понятно, что впереди еще много работы, но хорошо, что мы выиграли и не пропустили, - приводит его слова пресс-служба столичного клуба.

- Беларусь стала для Казахстана принципиальным соперником.

- Для нас было хорошо вообще сыграть хоть с кем-то. Почувствовать контакт, они как раз пытались навязать нам такой хоккей "в тело". Мы же получили шанс проверить в деле наши бригады большинства и меньшинства в настоящей игре, а не на двухсторонке. Это было важно перед стартом чемпионата мира.

- Как раз обе шайбы забросили в большинстве. Уже есть наигранные схемы?

- Да, мы стараемся играть в быстрый пас, чувствовать друг друга и хорошо двигать шайбу. Стараемся играть агрессивно в чужой зоне. Мы знаем, кто может хорошо бросить и кто может принести пользу при игре перед воротами. Как результат - эти две шайбы. Но мы и дальше будем работать над этим компонентом.

Напомним, что команды проведут вторую контрольную игру 15 мая. ЧМ пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии. Казахстанцы стартуют матчем с хозяевами турнира 22-го числа.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!