"Все очень серьезно готовятся и настраиваются". Михайлис - о первом матче Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира в элитном дивизионе, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Команда Юрия Михайлиса провела тренировку на арене "Рига". До старта турнира запланировано еще одно занятие, которое пройдет на льду арены "Даугава".

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"Тренировочный процесс проходит по плану. Готовимся к первому матчу с командой Латвии. Ребята понимают, что они будут биться за страну, поэтому все очень серьезно готовятся и настраиваются", - приводит слова Михайлиса пресс-служба КФХ.

Также своими ожиданиями от турнира поделился защитник национальной команды Валерий Орехов: "Перестраиваемся на большую площадку, у нас еще есть для этого немного времени. Конечно, будет интересно посмотреть за ребятами из других команд, особенно моего возраста, против кого мы играли на молодежном уровне. Но сейчас мы сосредоточены исключительно на своей подготовке. Впереди - короткий турнир, который и покажет, насколько мы готовы".

Напомним, что ранее Казахстан представил итоговую заявку на ЧМ в Риге, где команда стартует матчем с Латвией 22 мая. В дальнейшем подопечные Юрия Михайлиса сыграют с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая). Для выхода в 1/4 финала нужно попасть в четверку сильнейших группы.

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