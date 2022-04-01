Стало известно расписание матчей юношеской сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

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Вчера 20:19

Стало известно расписание матчей юношеской сборной Казахстана на чемпионате мира в группе "А" первого дивизиона, который пройдет с 11 по 17 апреля в словацком городе Пьештяни, сообщает "Шайба.kz".

В турнире примут участие шесть сборных: Словакия, Казахстан, Дания, Норвегия, Франция и Япония.

11 апреля, 16:00. Норвегия - Казахстан
12 апреля, 16:00. Казахстан - Франция
14 апреля, 19:30. Казахстан - Дания
15 апреля, 16:00. Казахстан - Япония
17 апреля, 23:00. Словакия - Казахстан

Время указано казахстанское.

Напомним, подопечные Сергея Старыгина проведут два товарищеских матча перед ЧМ.

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Метки:
Сборная РК по хоккею


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