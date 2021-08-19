Стало известно расписание матчей сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира-2022

​Стало известно расписание матчей чемпионата мира-2022 по хоккею в топ-дивизионе, который пройдет с 13 по 29 мая в финских Хельсинки и Тампере, сообщается на сайте КФХ.

Так, сборная Казахстана сыграет в группе А в Хельсинки. Первый матч команда проведет 14 мая против команды Дании. Также на групповом этапе ей предстоит сыграть со Швейцарией, Россией, Канадой, Словакией, Германией и Италией.

Полное расписание матчей сборной Казахстана:

14 мая. 15:20. Казахстан - Дания

15 мая. 19:20. Казахстан - Россия

17 мая. 23:20. Швейцария - Казахстан

19 мая. 23:20. Канада - Казахстан

20 мая. 23:20. Казахстан - Словакия

22 мая. 19:20. Казахстан - Германия

23 мая. 19:20. Казахстан - Италия

Начало матчей указано по времени Нур-Султана.

Отметим, что два четвертьфинала, полуфиналы, финал и матч за третье место пройдут в Тампере на новой Tampere Deck Arena. Продажа билетов стартует 2 сентября.

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