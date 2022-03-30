Стало известно место сборной Казахстана по хоккею в рейтинге IIHF

Стало известно место сборной Казахстана в обновленном рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана ухудшила свое положение на две позиции и занимает 15-е место. Лидером рейтинга является Финляндия, которая сместила с вершины Канаду. "Кленовые листья" теперь занимают вторую строчку, а сборная России располагается на третьей позиции.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Финляндия

2. Канада

3. Россия

4. США

5. Швеция

6. Швейцария

7. Чехия

8. Словакия

9. Германия

10. Дания

Напомним, сборная Казахстана сыграет на чемпионате мира в Финляндии в группе A. Турнир пройдет с 13 по 29 мая. Соперниками казахстанских хоккеистов будут команды Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Италии и Франции.

Сборная Казахстана перед ЧМ-2022 по хоккею сыграет на международном турнире