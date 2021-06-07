Стали известны соперники сборной Казахстана на ЧМ-2022 по хоккею

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) представила составы групп на чемпионат мира 2022 года, который пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана сыграет в группе А в Хельсинки. Ее соперниками будут Канада, Россия, Германия, Швейцария, Словакия, Дания и Италия.

В группе B оказались Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Беларусь и Великобритания. Они сыграют в Тампере.

Напомним, что чемпионом мира 2021 года в Риге стала Канада после победы в финале над Финляндией. "Бронза" у сборной США, которая в матче за третье место разгромила Германию. Казахстан стал пятым в группе В и не смог отобраться в плей-офф после поражения от Норвегии (1:3).

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