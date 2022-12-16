Скабелка назвал причины разгромного поражения Казахстана в дебютном матче Кубка Первого канала

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка объяснил поражение от сборной Беларуси (1:4) на Кубке Первого канала, проходящем в Москве (Россия), и оценил игроков команды, сообщает Championat.com.

"Первые два периода сборная Беларуси была побыстрее нас. При этом имели и мы моменты, но достаточно легкие пропустили голы. Третий период добавили, где-то начало что-то получаться. В общем, заработали за счет движения и активности удаления. Но с реализацией сегодня было не все хорошо. Не смогли мы перевести матч в овертайм.

Развиваются ли игроки после перехода в топ-клубы? Ребята растут, в чем-то сильнее становятся. Тот же Валера Орехов мало практики получал в последнее время. Кирилл Панюков тоже немного играет за "Ак Барс". Эти ребята выполняют в своих командах определенные роли, задачи у них - не голы забывать. Ребята, конечно, растут. Маклюков добавил.

Успели ли отдохнуть игроки? У нас было три с половиной дня выходных. Был сложный отрезок, 40 игр за три месяца. Сейчас постепенно начинаем набирать кондиции. Сегодня не хватило свежести в завершении", - отметил Скабелка.

Следующую игру казахстанцы проведут со сборной России 17 декабря. Начало - в 17:30 по времени Астаны.

Отметим, что в этом году Кубок Первого канала не является частью Евротура.