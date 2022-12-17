Скабелка нашел позитив в разгромном поражении от России на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка прокомментировал поражение от России на Кубке Первого канала.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев льда.

- Не все получилось в обороне. Играли с достаточно молодой и мастеровитой командой. Были какие-то хорошие моменты. Интересный турнир. И для нас он получился информативный. Сделаем выводы. Для нас это единственный турнир, который в течение сезона проходит для сборных. Какая-то информация для нас будет, - приводит его слова "Шайба.kz".

- Чувствуется, что не хватает Даррена Дица, Джесси Блэкера, Виктора Сведберга, Кертиса Волка и других ребят?

- Да, конечно, чувствуется. Не буду это отрицать. Но это возможность для тех ребят, которые хотят играть в сборной. Мы увидели их уровень на фоне серьезного соперника.

- Что позитивного вынесли из этих двух матчей на турнире?

- Увидели несколько кандидатов, которых могу достаточно позитивно оценить. Они показали хороший уровень. Это позитивный момент. Понятно, что у нас немного другая команда будет, и спарринги будут другие.

- Какое состояние у Аркадия Шестакова? После столкновения он долго не мог подняться.

- Не все так плохо, как выглядело. Есть небольшое повреждение. Думаю, через день он восстановится к ближайшему матчу в Нижнекамске.

- Что скажете по ребятам из чемпионата Казахстана? Может, кто-то приятно удивил?

- Александр Борисевич и Артем Лихотников приятно удивили. Нам было важно посмотреть на них на фоне сборной России. Да, неплохо.

- А Кирилл Полохов?

- Кирилл Полохов прибавил. Мы с ним работали пять лет назад.

- Не планируете участие в других турнирах?

- График достаточно тяжелый. Мы планируем спарринги перед чемпионатом мира в конце апреля и начале мая.

- В этом сезоне Никиту Михайлиса справедливо критикуют. Сегодня он сделал две передачи. Как оцените его игру? Он уже становится лидером сборной?

- Пока рано об этом говорить. Есть хорошие моменты у него, позитивное движение, прибавляет в уверенности. Надеюсь, он усилит своей игрой и "Барыс", и сборную Казахстана.

Напомним, что в первом матче Казахстан уступил сборной Беларуси (1:4), которая 18 декабря сыграет с Россией. Турнир проходит с участием трех команд и в этом году не считается частью Евротура.