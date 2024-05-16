Шанс Казахстана и суперсенсация. Что нужно знать о ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Чехии наступил этап решающих матчей: конкуренты сыграли половину матчей группового раунда, а корреспондент Vesti.kz решил подвести промежуточные итоги выступления команд, а также подискутировать о шансах сборных на выход в плей-офф.

ЧМ по хоккею проходит в Чехии в двух городах. Команды группы А, где выступают и хозяева первенства, проводят свои игры в столице страны - на "O2 Арене" Праге. А команды группы B, куда попала сборная Казахстана, путевки разыгрывают в Остраве.

Группа B: Швеция в лидерах и другие претенденты

В нашей группе ситуация с командами, претендующими на плей-офф, довольно запутана. Лишь выступление сборной Швеции (9 очков) не вызывает никаких вопросов. Потенциальные претенденты на медали стартовали с трех побед с разницей шайб +12 (16-4).

Предположим, что на оставшиеся три путевки вероятными претендентами являются команды США, Германии и Словакии.

Начнем со словаков, которые идут на втором месте с 8 очками. После поражения от Германии (4:6) они разгромили Казахстан (6:2) и Польшу (4:0), а также одержали важную победу над США в овертайме (5:4ОТ). Впереди у Словакии матчи с Францией (18 мая), Латвией (19 мая) и Швецией (21 мая).

У двух других кандидатов ситуация посложнее, ведь Германия (6 очков) и США (4 очка) уже имеют в пассиве по два поражения.

Но если американцы проиграли шведам с разницей в три шайбы (2:5), а словакам лишь в овертайме (4:5ОТ), то Германия дважды была разгромлена самими американцами, а также - Швецией (по 1:6). Таким образом, шансы США на выход из группы выглядят предпочтительнее.

С другой стороны, Германия на старте турнира одержала важную победу над Словакией (6:4), а затем в искрометном матче не оставила "камня на камне" от обороны команды Латвии (8:1).

Шансы других команд? Определенные шансы остаются у Латвии (7 очков) и Казахстана (3 очка), но бронзовые призеры ЧМ-2023 потеряли очки с возможными аутсайдерами турнира - сборными Польши (5:4 ОТ) и Франции (3:2 ОТ).

Да, Латвия набрала 7 очков, но календарь у нее сложный - впереди игры с Швецией и Словакией, а заключительный матч - с США.

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Что касается подопечных Галыма Мамбеталиева, то в оставшихся четырех играх нужно приложить силы, чтобы взять очки с командами Швеции (16 мая), Германии (17мая), США (19 мая) и Польши (20 мая).

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Сборная Швейцарии (11 очков) одержала четыре победы, обыграв сначала Норвегию (5:2) и Австрию (6:5), а затем в буллитной серии дожала Чехию (2:1 Б).

Хозяева турнира, к слову, идут пока вторыми в группе с 9 очками. До матча со швейцарцами они неожиданно одолели Финляндию (1:0 Б) и выиграли у Норвегии (6:3).

На третьем месте расположились действующие чемпионы мира из Канады. После побед над Великобританией (4:2) и Данией (5:1) североамериканцы сенсационно потеряли очки в матче со сборной Австрии (7:6 ОТ).

Замыкает четверку сильнейших сборная Финляндии (7очков). Четыре других команды, скорее всего, выявят неудачника группового раунда.

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Добавим, что матч Казахстана против Швеции будет показан в прямом эфире - встреча начнется в 19:20.

Отметим, что для выхода в плей-офф подопечным Мамбеталиева необходимо попасть в первую четверку команд в группе.