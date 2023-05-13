Сборные Казахстана и США стали самыми молодыми на ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 12:55
©КФХ

Сборные Казахстана и США стали самыми молодыми командами на чемпионате мира-2023. Средний возраст казахстанских хоккеистов составил 24.72 года, средний возраст американцев - 24.71. Разница всего в 0.01 года, сообщает Шайба.kz.

Самой возрастной командой на мировом первенстве является сборная Словении (29.88).

Отметим, в этом году сборная Казахстана полностью отказалась от натурализованных игроков. Состав национальной команды представлен исключительно местными воспитанниками.

Чемпионат мира проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия). На групповой стадии Казахстан сыграет с Норвегией, Чехией, Швейцарией, Канадой, Словакией, Латвией и Словенией.

Сегодня, 13 мая, подопечные Галыма Мамбеталиева проведут первую игру с Норвегией. Начало - в 19:20 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь. Эксперт уже назвал победителя этого противостояния.

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Метки:
Сборная РК по хоккею США

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