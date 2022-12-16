В сборной Казахстана высказались о настрое на решающий матч МЧМ по хоккею

Нападающий молодежной сборной Казахстана Алдияр Нурлан прокомментировал пресс-службе Казахстанской федерации хоккея победу над Словенией (4:2) на чемпионате мира в норвежском Аскере, передает корреспондент Vesti.kz.

Для команды Александра Истомина это была четвертая игра на турнире. Ранее она уступила Франции (0:2), после чего обыграла Венгрию (3:2) и Данию (4:0).

- Хорошая игра выдалась. Сильный соперник, быстрая мобильная команда. Все получилось, выполнили установку тренера. Играли с первой до последней минуты, реализовали свои моменты. Исход матча - победили, - заявил Нурлан.

- В начале второго периода вели со счетом 3:0, затем отдали инициативу сопернику. Почему так получилось?

- Вышли, чуть-чуть расслабились. Потом быстро собрались и забили гол. Тренер сказал, что нельзя так играть, нужно перестраиваться, играть до последней секунды. Забив гол, доиграли матч до конца.

- Следующий соперник - сборная Норвегии, хозяйка турнира. Какой настрой? Как ты лично будешь готовиться к матчу?

- Настрой у всей команды боевой. Выспимся, проведем тренировку. Будем готовиться. Это будет один из самых важных матчей в нашей карьере. Будем стараться, играть до последнего за страну, за семью.

- В рамках чемпионата мира ты посещал другие матчи? Например, с Норвегией. Выдел их игры?

- Честно, не видел, не смотрел их игры.

- К сожалению, сегодня из-за дневного матча наши болельщики не присутствовали на трибунах. Может, у тебя есть что им сказать?

- Очень приятно, что нас поддерживают. Болельщики из-за границы поддерживают, болеют. Всегда приятно видеть своих болельщиков на трибунах. Спасибо за поддержку!

Следующую игру казахстанцы проведут с Норвегией 18 декабря. В этом матче определится победитель группы, который получит путевку в топ-дивизион.