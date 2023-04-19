Сборной Казахстана по хоккею вынесли неутешительный вердикт на ЧМ-2023

Бывший государственный тренер по хоккею Сергей Шавернев в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил шансы сборной Казахстана сохранить прописку в элитном дивизионе на предстоящем чемпионате мира-2023. Эксперт назвал единственный шанс нашей команды.

Чемпионат мира пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

"Все будет зависеть от атмосферы. Для любого спортсмена - честь выступить за сборную. Если удастся создать атмосферу командную, то все может получиться. Наша задача - сохранить место в элите. Для этого нужно добиться хотя бы двух побед в матчах с Норвегией и Словакией, Словенией или Латвией. Это будет очень сложно.

Вероятность того, что мы покинем дивизион, - 80 на 20. Я думаю, нужно быть реалистами и быть готовыми к понижению в классе", - отметил Шавернев.

Названы главные соперники сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Ранее сразу трое игроков - Егор Петухов, Антон Сагадеев и Алексей Маклюков - отказались от казахстанского гражданства в пользу российского. Таким образом, они не помогут Казахстану на ЧМ-2023. К тому же на турнире сборная сыграет под руководством другого тренера Галыма Мамбеталиева, сменившего Андрея Скабелку.

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