Названы главные соперники сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Российский специалист Сергей Немчинов, становившийся в свое время двукратным обладателем Кубка Стэнли, назвал телеграм-каналу "Дядя Ваня" главных соперников сборной Казахстана на чемпионате мира-2023 по хоккею, передают Vesti.kz.
ЧМ пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.
"Норвегия, Словения и, может быть, Латвия. Я считаю, что сборная Казахстана имеет хорошие шансы остаться в элите.
Сложно давать какие-то советы опытному наставнику. Поэтому просто пожелаю удачи Галыму Мамбеталиеву и его подопечным!" - сказал он.
Ранее Немчинов прокомментировал ситуацию с "отказниками" и высказался о смене главного тренера в сборной Казахстана перед ЧМ.
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