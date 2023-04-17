Титулованный хоккеист прокомментировал ситуацию с "отказниками" в сборной Казахстана перед ЧМ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов прокомментировал телеграм-каналу "Дядя Ваня" ситуацию с хоккеистами, которые отказались выступать за сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира-2023, сообщают Vesti.kz.

Такие случаи происходят сплошь и рядом в мировом хоккее. И не только в сборной Казахстана. Поэтому об истинных причинах нежелания играть за казахстанскую дружину лучше спросить у самих "отказников".

Напомним, сразу трое игроков - Егор Петухов, Антон Сагадеев и Алексей Маклюков - отказались от казахстанского гражданства в пользу российского. Таким образом, они не помогут Казахстану на ЧМ-2023.

Кроме того, в сборной Казахстана сменился главный тренер - вместо Андрея Скабелки назначили Галыма Мамбеталиева.

Сам чемпионат мира пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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