Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли высказался о смене тренера в сборной Казахстана

Двукратный обладатель Кубка Стэнли высказался о смене тренера в сборной Казахстана
©ХК "Барыс"/КФХ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов ответил телеграм-каналу "Дядя Ваня" на вопрос относительно отставки Андрея Скабелки с поста главного тренера сборной Казахстана перед чемпионатом мира-2023 по хоккею, передают Vesti.kz.

Об уходе Скабелки стало известно 14 апреля. На его место назначили местного специалиста Галыма Мамбеталиева.

"Андрей - хороший тренер. Он же раньше показывал результат, работая в "Барысе" и в сборной Казахстана. Что касается его отставки накануне ЧМ-2023, то мне сложно назвать причину. Ее знает только руководство Федерации хоккея с шайбой.

Касательно Галыма Мамбеталиева, вставшего у руля главной команды страны вместо Андрея Скабелки, могу сказать, что он - опытный наставник, прекрасно знающий кухню казахстанского хоккея", - сказал Немчинов.

Напомним, ЧМ-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Скабелка Андрей Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus