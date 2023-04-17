Двукратный обладатель Кубка Стэнли высказался о смене тренера в сборной Казахстана

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов ответил телеграм-каналу "Дядя Ваня" на вопрос относительно отставки Андрея Скабелки с поста главного тренера сборной Казахстана перед чемпионатом мира-2023 по хоккею, передают Vesti.kz.

Об уходе Скабелки стало известно 14 апреля. На его место назначили местного специалиста Галыма Мамбеталиева.

"Андрей - хороший тренер. Он же раньше показывал результат, работая в "Барысе" и в сборной Казахстана. Что касается его отставки накануне ЧМ-2023, то мне сложно назвать причину. Ее знает только руководство Федерации хоккея с шайбой.

Касательно Галыма Мамбеталиева, вставшего у руля главной команды страны вместо Андрея Скабелки, могу сказать, что он - опытный наставник, прекрасно знающий кухню казахстанского хоккея", - сказал Немчинов.