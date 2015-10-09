Сборная Узбекистана забила 54 гола на ЧМ-2026: что будет дальше

Сборная Узбекистана возглавляет один из дивизионов чемпионата мира-2026 по хоккею, проходящего в Гонконге, а в следующем туре может серьезно увеличить свои шансы на повышение в классе, сообщают Vesti.kz.

Хоккеисты из Узбекистана стартовали с победы над Монголией со счётом 26:1, а затем обыграли команду Филиппин, забив ещё 28 шайб (28:3).

В третьем туре дивизиона III B (седьмой по рангу турнир) команда Узбекистана сыграет с другим лидером группы - командой Северной Кореи.

Корейские хоккеисты выиграли у Филиппин (8:2), а потом отыгрались с 0:2 в матче с хозяевами турнира из Гонконга и выиграли встречу (4:3).

Турнирная таблица ЧМ-2026 с Узбекистаном

Узбекистан - 6 очков (54 забитых и 4 пропущенных шайб); Северная Корея - 6 очков (12-5); Гонконг - 3 очка (10:5); Люксембург - 3 очка (8:12); Монголия - 0 очков (6-33); Филиппины - 0 очков (5-36).

Помимо игры с Северной Кореи, которая пройдёт завтра, 16 апреля, у Узбекистана ещё две игры. На 17 апреля намечена встреча с Люксембургом, а на 19 число - с Гонконгом.

Что будет, если Узбекистан выиграет чемпионат мира по хоккею

Если хоккеисты из Узбекистана займут первое место в дивизионе III B, то переместятся в следующий дивизион - III А (шестой дивизион).

Текущий розыгрыш дивизиона III А проходит в Южной Африке - после двух туров в Кейптауне лидирует сборная Турции.

Турнирная таблица ЧМ-2026 в дивизионе III А

Турция - 6 очков (12-5); Босния и Герцеговина - 5 очков (8-6); Мексика - 3 очка (8-8); Таиланд - 3 очка (8-9); Южная Африка - 1 балл (7-12); Туркменистан - 0 баллов (7:10).

Сборная Казахстана нацелилась на возвращение в топ-дивизион ЧМ по хоккею

Добавим, что сборная Казахстана по хоккею нацелена на возвращение в элитный дивизион и объявила список кандидатов в команду.

В чемпионате мира в дивизионе IA, который пройдет с 2 по 8 мая в Польше, сыграют Казахстан, Литва, Япония, Польша, Украина и Франция.

