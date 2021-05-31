Сборная России опасается Казахстана? Озвучены шансы команды Юрия Михайлиса на выход в плей-офф ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Казахстан - Норвегия. Он считает, что команда Юрия Михайлиса победит.

Встреча пройдет сегодня, 31 мая. Начало - в 23:15 по времени Нур-Султана.

"Несмотря на то, что братья-казахи не устояли супротив родоначальников, положительных эмоций от их участия в чемпионате мира меньше не стало. Они вместе со Швецией завершают групповой турнир на сутки раньше, чем все нормальные люди. Ну не одни они, там еще Дания с Норвегией тоже освобождаются "условно-досрочно". Но если двое последних поедут домой, то Швеция с Казахстаном, скорее всего, поедут в плей-офф. И чтобы казахи точно туда поехали, им надо в своем последнем групповом матче вынести норвегов. И я не вижу ровным счетом никаких предпосылок к тому, что казахстанцы этого не сделают.

Ну хорошая у них команда, боевая и духовитая. У норвежцев же, которые ранее отличались именно этим, на этот раз не сборная, а что-то непонятное. Которое сумело уделать расслабившихся латышей, да Италию, на которой оттоптались все. Надеюсь, что супротив Казахстана, великого и ужасного, норвежских мощей не хватит, и наши географические соседи пойдут всех пугать в четвертьфинале. Может быть, кстати, и нас.

Итак, победа сборной Казахстана в основное время. Еще раз двузначного количества заброшенных шайб, которые казахи наваляли "макаронникам", мы, конечно, не увидим. Но преимущество соседей должно быть приличным", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Перед этой игрой Казахстан с десятью очками располагается на третьем месте из восьми в группе B, в которой Норвегия с пятью баллами идет на седьмой позиции. В плей-офф выходят первые четыре команды.

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