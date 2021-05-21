Сборная Казахстана провела заключительную тренировку перед стартом ЧМ-2021 по хоккею

Сегодня, 21 мая, сборная Казахстана провела дневную тренировку на арене "Даугава". Это занятие стало заключительным перед стартом чемпионата мира в Риге, сообщает пресс-служба КФХ.

22 мая утром хоккеисты проведут предыгровую раскатку, а вечером состоится матч Латвия - Казахстан. Начало - в 23:15 по времени Нур-Султана.

На турнире подопечные Юрия Михайлиса также сыграют с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая).

Для выхода в 1/4 финала нужно попасть в четверку сильнейших группы. С итоговой заявкой казахстанской команды на ЧМ можно ознакомиться здесь.

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