Сборная Казахстана провела заключительную тренировку перед стартом ЧМ-2021 по хоккею

Первая игра будет с хозяевами льда.

Фото: КФХ©
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Вчера 22:09

Сегодня, 21 мая, сборная Казахстана провела дневную тренировку на арене "Даугава". Это занятие стало заключительным перед стартом чемпионата мира в Риге, сообщает пресс-служба КФХ.

22 мая утром хоккеисты проведут предыгровую раскатку, а вечером состоится матч Латвия - Казахстан. Начало - в 23:15 по времени Нур-Султана.

На турнире подопечные Юрия Михайлиса также сыграют с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая).

Для выхода в 1/4 финала нужно попасть в четверку сильнейших группы. С итоговой заявкой казахстанской команды на ЧМ можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Хоккей


Хоккей Сборные (хоккей)
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Вчера 22:09
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