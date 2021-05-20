Сборная Казахстана представила итоговую заявку на ЧМ-2021 по хоккею

Сегодня, 20 мая, состоялась процедура представления официальных заявок команд на чемпионат мира в Латвии. Казахстанская делегация заявила на турнир всех хоккеистов, которые сейчас находятся в расположении сборной, сообщает пресс-служба КФХ.

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В заявку попали 28 спортсменов: три вратаря, девять защитников и 16 нападающих.

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Вратари:

№ 20 Демид Еремеев ("Темиртау")

№ 30 Никита Бояркин ("Сарыарка")

№ 31 Андрей Шутов ("Торпедо" Усть-Каменогорск)

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Защитники:

№ 4 Егор Шалапов ("Барыс" Нур-Султан)

№ 9 Джесси Блэкер ("Автомобилист" Екатеринбург)

№ 23 Кирилл Полохов ("Тамбов")

№ 28 Валерий Орехов ("Барыс" Нур-Султан)

№ 44 Даррен Диц ("Барыс" Нур-Султан)

№ 55 Иван Степаненко ("Бейбарыс" Атырау)

№ 58 Виктор Сведберг ("Барыс" Нур-Султан)

№ 65 Самат Данияр ("Барыс" Нур-Султан)

№ 85 Алексей Маклюков ("Металлург" Магнитогорск)

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Нападающие:

№ 10 Никита Михайлис ("Барыс" Нур-Султан)

№ 11 Артём Лихотников ("Торпедо" Усть-Каменогорск)

№ 14 Кёртис Волк ("Барыс" Нур-Султан)

№ 15 Егор Петухов ("Барыс" Нур-Султан)

№ 18 Павел Акользин ("Металлург" Магнитогорск)

№ 22 Кирилл Панюков ("Ак Барс" Казань)

№ 48 Роман Старченко ("Барыс" Нур-Султан)

№ 49 Александр Шин ("Торпедо" Усть-Каменогорск)

№ 64 Аркадий Шестаков ("Барыс" Нур-Султан)

№ 68 Дмитрий Гурков ("Барыс" Нур-Султан)

№ 77 Саян Данияр ("Номад" Нур-Султан)

№ 84 Кирилл Савицкий ("Торпедо" Усть-Каменогорск)

№ 88 Евгений Рымарев ("Югра" Ханты-Мансийск)

№ 89 Антон Сагадеев ("Барыс" Нур-Султан)

№ 95 Дмитрий Шевченко ("Авангард" Омск)

№ 96 Алихан Асетов ("Барыс" Нур-Султан)

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Главный тренер: Юрий Владимирович Михайлис

Напомним, что Казахстан стартует на ЧМ-2021 матчем с Латвией 22 мая. В дальнейшем подопечные Юрия Михайлиса сыграют с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая). Для выхода в 1/4 финала нужно попасть в четверку сильнейших группы.

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