Молодёжная сборная Казахстана начала учебно-тренировочный сбор в Астане в рамках подготовки к чемпионату мира-2027 в группе А первого дивизиона, передают Vesti.kz.

Казахстанцы готовятся к чемпионату мира

Тренерский штаб во главе с Максимом Худяковым представил расширенный список игроков, вызванных на подготовительный сбор.

Вратари:

Леонид Кравцов, Артемий Пермяков (оба — МХК "Барыс"), Кирилл Мыльников, Дмитрий Ряшин (оба — "Снежные барсы"), Рахымбек Рахымжан ("Скрэнтон Найтс", NCDC).

Защитники:

Дамир Бритиков ("Барыс"), Артём Гасников, Санжар Ибрагим, Никита Ломако, Расул Турсынов, Дархан Хафаров, Спартак Чукреев (все — "Снежные барсы"), Мажит Имашев ("Бостон Рейнджерс", NCDC), Святослав Евплов (МХК "Спартак"), Руслан Тусупбеков ("Номад").

Нападающие:

Владислав Ануфриев, Таир Бигаринов, Егор Баланчик, Илья Громов, Аристарх Киреев, Михаил Коленко, Егор Кравченко, Тимур Миндубаев, Айтуар Нуржанов, Жахангер Тлеухан, Матвей Умеренков (все — "Снежные барсы"), Артур Глухих ("Торпедо"), Корней Корнеев ("Блейнвиль-Буазбриан Армада"), Русланбек Карим ("Коннектикут Чифс"), Бексултан Макыш ("Флинт Файрбердс", OHL), Алишер Саркенов ("Принс-Альберт Рейдерз", WHL), Александр Симахин ("Номад").Сборную возглавляет Максим Худяков

Главным тренером молодёжной сборной Казахстана назначен Максим Худяков. Под его руководством команда продолжит подготовку к мировому первенству, которое состоится в столице Венгрии.

Турнир пройдёт с 6 по 12 декабря в Будапеште.