Сборная Казахстана по хоккею возобновила ледовые тренировки после запланированного для всех участников чемпионата мира в топ-дивизионе в Риге (Латвия) двухдневного карантина, сообщается на сайте КФХ.

Команда разместилась на арене "Рига", где пройдут все матчи в рамках группового этапа с участием команды Казахстана. Затем подопечные Юрия Михайлиса провели ледовую тренировку в раскаточном модуле "Даугава".

Ожидается, что с завтрашнего дня казахстанцы приступят к тренировкам непосредственно на льду арены "Рига".

Напомним, первый матч на чемпионате мира сборная Казахстана проведет 22 мая против Латвии.

Напомним, что турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Казахстан сыграет в группе В, где, кроме Латвии, его соперниками станут команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии.

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