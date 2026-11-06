Сборная Казахстана по хоккею отыгралась с 0:3, но проиграла России в Минске

Сборная Казахстана по хоккею до 18 лет уступила команде России до 16 лет на Кубке президентского спортивного клуба в Минске (Беларусь), передают Vesti.kz.

Основное время матча завершилось вничью 3:3, а в овертайме российские хоккеисты вырвали победу - 4:3. При этом казахстанцы проигрывали по ходу встречи 0:3, но в дальнейшем сумели сравнять счёт.

У победителей дубль оформил Кирилл Родионов (13-я и 20-я минуты), а также отличились Кирилл Еловиков (37-я) и Вячеслав Рапаков (61-я). В составе казахстанской команды шайбы забросили Динислам Толеген (40-я), Матвей Желтоножко (45-я) и Илья Рахманин (48-я).

Для сборной Казахстана это второе поражение на турнире. В первой игре команда проиграла Беларуси (U-18) со счётом 3:4. Следующий матч подопечные Владимира Логвина проведут 7 ноября против Беларуси (U-17).

В турнире участвуют сборные России (U-16), Беларуси (U-17 и U-18) и Казахстана (U-18).