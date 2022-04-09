Сборная Казахстана по хоккею назвала состав на юношеский чемпионат мира

Юношеская сборная Казахстана по хоккею назвала состав на чемпионат мира, сообщается на сайте КФХ.

Турнир в группе А первого дивизиона стартует 11 апреля в словацком Пьештяни.

В заявку главного тренера Сергея Старыгина вошли 23 хоккеиста.

Стало известно расписание матчей юношеской сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

Вратари: Владимир Никитин, Дармен Габдуллин, Артем Шестаков (все - "Барыс");

Защитники: Артем Авдеенко, Дмитрий Бреус, Никита Селезнев, Семен Роев, Аслан Жусупбеков (все - "Барыс"), Кирилл Хан ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Игорь Пономарев ("Кыран", Караганда);

Нападающие: Роман Ермак, Алдияр Нурлан, Руслан Оспанов, Даниил Свинтальский, Всеволод Логвин, Кирилл Ляпунов, Асанали Русланулы, Семен Симонов, Илья Шапоров, Адиль Бейсембаев, Темирлан Китаров, Денис Леута, Александр Фокин (все - "Барыс").

За выход в топ-дивизион сборная Казахстана поборется с командами Норвегии, Дании, Словакии, Франции и Японии.

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