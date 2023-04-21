Сборная Казахстана по хоккею назвала состав на матчи с Южной Кореей

22 и 24 апреля сборная Казахстана по хоккею проведет товарищеские матчи со сборной Южной Кореи. Тренерский штаб представил состав игроков на предстоящие игры, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФХ.

Самое большое представительство в списке получили игроки "Барыса".

Состав Казахстана:

вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Андрей Шутов (все - "Барыс"), Максим Павленко ("Номад");

защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Эмиль Нургалиев (все - "Барыс"), Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королев, Абылайхан Сулейменов (все - "Номад"), Кирилл Полохов ("Арлан"), Валерий Орехов ("Металлург", Магнитогорск);

нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Дмитрий Гурков, Динмухамед Кайыржан, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков (все - "Барыс"), Станислав Александров, Олег Бойко, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков (все - "Номад"), Саян Данияр ("Сарыарка"), Дмитрий Гренц ("Звезда", ВХЛ), Хакназар Кенесбай ("Алматы"), Роман Старченко ("Спартак", Москва), Евгений Рымарев ("Югра", ВХЛ)

Напомним, что команде предстоит участие на чемпионате мира-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Ее соперниками на групповом этапе станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

Команду на мировое первенство повезет новый главный тренер Галым Мамбеталиев, которого назначили на место Андрея Скабелки. Ранее была названа причина ухода белорусского специалиста из национальной сборной.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"