Сборная Казахстана по хоккею 3х3 примет участие в юношеских Олимпийских играх

На ежегодном Конгрессе ИИХФ была презентована программа зимних юношеских Олимпийских игр для хоккейных команд, сообщается на сайте КФХ.

Соревнования пройдут в провинции Канвон в Южной Корее с 19 января по 1 февраля 2024 года.

Впервые в программе будет проведен хоккейный турнир 3х3, в котором примет участие юношеская сборная Казахстана. Ее соперниками станут Дания, Латвия, Австрия, Польша, Великобритания, Испания и Китайский Тайбэй.

Хоккейный турнир 3х3 пройдет с 20 по 25 января 2024 года.

Отметим, что впервые зимние юношеские Олимпийские игры пройдут на азиатском континенте.