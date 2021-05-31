В России рассказали о перспективах Казахстана достичь исторического результата на ЧМ-2021 по хоккею

Российский сайт "Чемпионат" рассказал о турнирных перспективах команд, выступающих в группе B чемпионата мира по хоккею в Риге. Одному из ее представителей - Казахстану предстоит решающая игра с Норвегией. Встреча пройдет сегодня, 31 мая.

"Лидирующие в группе Финляндия и США уже могут настраиваться на матчи плей-офф. Американцам достаточно набрать одно очко в матчах с Германией и Италией, чтобы гарантировать себе выход в следующий раунд. Многие уже поспешили отправить американцев в плей-офф, но все-таки существует теоретический расклад, при котором в активе трех команд - США, Германии и Латвии - будет по 12 очков, и тогда придется считать разницу шайб в личных встречах между сборными.

Близка к историческому достижению сборная Казахстана. За всю свою историю казахстанские хоккеисты никогда не пробивались в плей-офф на чемпионатах мира в элитном дивизионе. Для решения этой задачи команде Юрия Михайлиса нужно обыграть сборную Норвегии, и тогда они совершенно точно будут играть в четвертьфинале, так как кто-то из пары Латвия/Германия потеряет очки в очном матче.

Сборной Канады остается сыграть с финнами и ждать исходов других матчей в группе. Подопечным Жерара Галлана необходимо выигрывать свой матч и рассчитывать на то, что ни немцы, ни хозяева турнира не смогут набрать три очка в оставшихся матчах.

Примечательно, что существует расклад, при котором матч Канада - Финляндия (1 июня) не будет иметь никакого турнирного значения. Если днем ранее немецкие и казахстанские хоккеисты наберут по три очка, тогда "кленовые" досрочно потеряют шансы на выход из группы.

Команде Тони Седерхольма достаточно набрать хотя бы три очка в двух матчах, чтобы оставить "кленовых" вне четвертьфинала, так как те ранее проиграли Германии в очном матче. То же самое с ними произойдет и в том случае, если немцы уступят Латвии в основное время", - говорится в тексте.

Напомним, что перед последней игрой в группе подопечные Юрия Михайлиса с десятью очками располагаются на третьем месте из восьми. Норвегия с пятью баллами идет на седьмой позиции. В плей-офф выходят первые четыре команды.

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