Разгромом завершился матч сборной Казахстана с Россией на Кубке Первого канала

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 20:02
©icehockey.kz

Сборная Казахстана по хоккею разгромно уступила России на Кубке Первого канала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 6:2. В составе победителей отличились Константин Окулов (12-я минута), Максим Джиошвили (15-я), Александр Кадейкин (28-я), Дмитрий Воронков (33-я, 52-я) и Кирилл Семенов (37-я).

У проигравших шайбы забросили Кирилл Савицкий (3-я) и Роман Старченко (43-я).

Отметим, что в турнире, не считающемся в этом году частью Евротура, принимают участие всего три команды. В первой игре подопечные Андрея Скабелки уступили сборной Беларуси (1:4), которая 18 декабря сыграет с Россией.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по хоккею Сборная России по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:02
Сборные (хоккей)
Разгромом завершился матч сборной Казахстана с Россией на Кубке Первого канала
Сегодня , 16:45
Сборные (хоккей)
Казахстан назвал состав на матч Кубка Первого канала c Россией
Вчера , 11:31
Сборные (хоккей)
В сборной Казахстана высказались о настрое на решающий матч МЧМ по хоккею
Вчера , 08:21
Сборные (хоккей)
Скабелка назвал причины разгромного поражения Казахстана в дебютном матче Кубка Первого канала
Вчера , 00:49
Сборные (хоккей)
Сборная Казахстана по хоккею стартовала с поражения на Кубке Первого канала
15 декабря, 23:28
Сборные (хоккей)
Казахстан выиграл третий матч подряд на МЧМ по хоккею
15 декабря, 21:35
Сборные (хоккей)
Сборная Казахстана назвала состав на первый матч Кубка Первого канала
15 декабря, 17:40
Сборные (хоккей)
Прямая трансляция матча Казахстан - Словения на МЧМ по хоккею
15 декабря, 07:28
Сборные (хоккей)
Прямая трансляция стартового матча сборной Казахстана по хоккею на Кубке Первого канала
15 декабря, 03:14
Сборные (хоккей)
Разгромом завершился матч сборной Казахстана на МЧМ по хоккею
© 2008 - 2022 ТОО «EML»