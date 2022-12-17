Разгромом завершился матч сборной Казахстана с Россией на Кубке Первого канала

Сборная Казахстана по хоккею разгромно уступила России на Кубке Первого канала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 6:2. В составе победителей отличились Константин Окулов (12-я минута), Максим Джиошвили (15-я), Александр Кадейкин (28-я), Дмитрий Воронков (33-я, 52-я) и Кирилл Семенов (37-я).

У проигравших шайбы забросили Кирилл Савицкий (3-я) и Роман Старченко (43-я).

Отметим, что в турнире, не считающемся в этом году частью Евротура, принимают участие всего три команды. В первой игре подопечные Андрея Скабелки уступили сборной Беларуси (1:4), которая 18 декабря сыграет с Россией.