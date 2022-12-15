Разгромом завершился матч сборной Казахстана на МЧМ по хоккею

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 03:14
©КФХ

Сборная Казахстана по хоккею провела третий матч на молодежном чемпионате мира в Норвегии в группе А первого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч против сверстников из Дании завершился убедительной победой казахстанцев со счетом 4:0. Заброшенными шайбами отметились Роман Ермак, Всеволод Логвин - дважды и Динмухамед Кайыржан.

Сборная Казахстана, стартовавшая с поражения от Франции - 0:2, и закончившая второй матч волевой победой над Венгрией - 3:2, как французы, набрала шесть очков. А лидирует Норвегия, у которой девять баллов. В оставшихся матчах команда Александра Истомина сыграет со Словенией и норвежцами. 

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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