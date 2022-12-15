Прямая трансляция стартового матча сборной Казахстана по хоккею на Кубке Первого канала

Сегодня, 15 декабря, сборная Казахстана по хоккею стартует на Кубке Первого канала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турнир пройдет в Москве и продлится до воскресенья. В этом году он не будет частью Евротура, а участие в нем примут всего три команды - Казахстан, Россия и Беларусь.

Подопечные Андрея Скабелки свой первый матч на турнире проведут против Беларуси. Он начнется в 22:30 по времени Астаны. С составом сборной Казахстана на турнир можно ознакомиться здесь.

Прямая трансляция матча Беларусь - Казахстан: