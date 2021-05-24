"Похоже, сенсации не закончатся". В России оценили историческую победу Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

Российский сайт "Чемпионат" не прошел мимо победы сборной Казахстана над Финляндией на чемпионате мира по хоккею в Риге, отметив также хорошую игру некоторых игроков из команды Юрия Михайлиса.

Сборная Казахстана обыграла чемпионов мира в серии буллитов на ЧМ-2021 по хоккею

"Похоже, сенсации на чемпионате мира не закончатся. Фавориты проигрывают один за другим.

Нынешний чемпионат мира богат на сенсации. Только и успеваешь делать то, что удивляться результатам. Не успели белорусы переиграть шведов, как случился второй неожиданный результат за день. На этот раз сборная Казахстана обыграла Финляндию. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты Юрия Михайлиса.

В середине второго периода счет в матче открыл Антон Лунделль. Но уже через две минуты соперник восстановил равновесие в счете, отличился Кирилл Панюков. Кстати, недавно сменивший "Барыс" на "Ак Барс". Этим нападающим интересовался и магнитогорский "Металлург".

Больше командам изменить счет по ходу встречи не удалось. В серии буллитов хоккеисты из Казахстана реализовали три попытки, а их соперники - лишь одну.

Сборная Казахстана выиграла уже второй матч на турнире. В первом туре команда обыграла Латвию со счетом 3:2. Победу казахстанцы одержали также в серии буллитов. Финляндия на старте чемпионата мира обыграла США со счетом 2:1.

Примечательно, что здорово сыграл нападающий Никита Михайлис - родной сын главного тренера своей национальной команды. Сперва он выступил в роли ассистента в голе Панюкова, а затем реализовал решающий послематчевый буллит. Отметим и здорово сыгравшего вратаря казахстанцев Никиту Бояркина. Не каждый раз удается выигрывать у действующих чемпионов мира.

Таким образом, Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию, это в прямом смысле слова исторический успех наших географических соседей.

Впереди у сборной Казахстана матчи с США и Германией. Думается, что с таким настроем команда Михайлиса точно наберет в них очки. Но уже сейчас сделан важный шаг для выхода в четвертьфинал. В котором, кстати, казахстанцы теоретически могут встретиться со сборной России, но это пока только разговоры. Все самое интересное нас только ожидает", - говорится в тексте.

Напомним, что следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут со сборной США, которая разгромила Канаду (5:1). Встреча пройдет 25 мая.

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