"Нет, не кажется". Юрий Михайлис высказался о задачах сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис в интервью Sports True обозначил свою позицию относительно стоящей задачи на чемпионате мира по хоккею в Риге.

- Задача по выходу в плей-офф не кажется оторванной от реальности?

- Нет, не кажется. Единственное, есть нехватка товарищеских матчей, из-за чего, наверное, нам тяжело будет начинать. Если мы сыграли одну игру перед чемпионатом мира, то другие команды по несколько. Но это, наверное, палка о двух концах. Италия сыграла несколько матчей и ее подкосил коронавирус. Может и к лучшему, что сыграли один матч и, по крайней мере, сохранили боевой состав, никто не заболел. Все находятся в одинаковых условиях, тем более "Арена Рига" - очень громадная, кто успеет быстрее подстроиться под эту площадку, тот, наверное, и выйдет в плей-офф.

Напомним, что сегодня, 22 мая, Казахстан стартует на ЧМ в Риге матчем с Латвией, которая в своей первой игре сенсационно переиграла Канаду (2:0). Начало - в 23:15 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

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