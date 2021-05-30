Названы расклады, при которых Канада может обойти Казахстан и попасть в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

Стали известны последние расклады, при которых Канада все-таки сможет попасть в плей-офф чемпионата мира по хоккею, пишет "Спорт-Экспресс".

После матча Финляндия - Германия (2:1) турнирное положение в группе В чемпионата мира выглядит так: Финляндия - 13 очков (5 матчей), США - 12 (5), Казахстан - 10 (6), Германия - 9 (5), Латвия - 8 (5), Канада - 6 (5), Норвегия - 5 (6), Италия - 0 (5).

Оставшиеся матчи в группе следующие:

30 мая: Италия - Канада, Финляндия - Латвия;

31 мая: США - Германия, Норвегия - Казахстан;

1 июня: Канада - Финляндия, Италия - США, Германия - Латвия.

"Для удобства подсчетов можно засчитать Канаде и США очки за матч с Италией - даже на таком турнире представить сенсации в этих играх невозможно. С учетом этих очков таблица будет выглядеть так:

США - 15 (6), Финляндия - 13 (5), Казахстан - 10 (6), Германия - 9 (5), Канада - 9 (6), Латвия - 8 (5), Норвегия - 5 (6), Италия - 0 (7).

Очевидно, что в случае поражения от Финляндии канадцы при любом раскладе остаются за пределами первой четверки и не попадают в плей-офф. Но даже если они побеждают и набирают 11-12 очков, шансы выйти в четвертьфинал не так велики и зависят от других сборных. Американцев и финнов канадцы точно не обойдут. Прежде всего, "Кленовым листьям" надо болеть за норвежцев в матче с Казахстаном: если команда Юрия Михайлиса победит в основное время, она точно будет выше Канады.

Также для североамериканцев предпочтительнее успех Латвии во встрече с Германией: немцы, если наберут еще три балла, также превзойдут Канаду благодаря победе в личной встрече. При этом не стоит забывать, что у обеих сборных еще есть второй матч в запасе (у Латвии - с финнами, у Германии - с США), в котором они также могут набрать очки. Потенциально, даже с 12 баллами, Канада может оказаться позади как Казахстана вместе с Латвией или Германией, так и вообще всех этих трех сборных.

Оптимальный вариант:

- Казахстан не побеждает Норвегию в основное время;

- Латвия побеждает Германию, при этом обе сборные уступают в своих других матчах.

В таком случае канадцы могут даже стать третьими, но вероятность такого события очень мала", - пишет издание.

Напомним, сегодня в 19:15 Канада сыграет с Италией, а последний матч на групповом этапе проведет 1 июня в 15:15 с Финляндией. Казахстан свой последний матч в группе проведет завтра, 31 мая, в 23:15 против Норвегии.

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