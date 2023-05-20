Назван победный секрет сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

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Сегодня 11:57
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Форвард сборной Казахстана Батырлан Муратов прокомментировал сенсационную победу над Словакией, пишет Shaiba.kz.

Встреча прошла накануне и завершилась в пользу казахстанцев в серии буллитов (4:3).

- Похоже, вашей команде нравятся буллиты? Уже две победы по буллитам.

- Да, дважды у нас были буллиты, дважды мы были удачливее. Мы много тренируем буллиты. У нас техничные игроки. Хорошая победа. Здорово, отлично.

- Вы забили красивый буллит. Знали, что собираетесь делать?

- Я уже исполнял такое на тренировках, попытался сделать и сегодня. Получилось хорошее движение, удалось забить.

- Что скажете по игре в целом? Как выступила ваша команда?

- Как уже говорил ранее, у нас были проблемы в первом периоде, мы постоянно проигрывали. Вчера поговорили об этом. Сегодня первый период провели лучше. Выигрывая со счетом 3:1, мы должны играть до конца. Но это хоккей. Мы победили, и это самое главное.

Для казахстанской команды это вторая победа. Ранее она оказалась сильнее Норвегии по буллитам (4:3), после чего уступила Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5).

Следующую игру Казахстан проведет с Латвией 20 мая. Начало - в 23:20 по времени Астаны.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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