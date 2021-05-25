"Нам нечего терять". Диц - о победе над чемпионами мира, секретном оружии Казахстана и задачах на ЧМ-2021

Защитник "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Даррен Диц дал в интервью Metaratings.ru, в котором рассказал о задачах команды на чемпионате мира-2021 в Латвии, впечатлениях после двух побед на старте турнира, поделился мнением об игре голкипера Никиты Бояркина, а также ожиданиями от предстоящего матча с США.

- Это ваш третий сезон в составе сборной Казахстана и первый чемпионат мира. Насколько отличается уровень соперников в первом дивизионе от нынешних?

- Очевидно, что первый дивизион слабее. Здесь в элитном дивизионе мы играем против лучших команд мира, поэтому здесь самый высокий уровень соперничества и противостояния.

- Какую задачу ставило руководство перед турниром?

- Руководство поставило перед нами простую цель - выступить и представить нашу страну настолько хорошо, насколько мы сможем. Показать максимальный результат, и тем самым обозначить идентичность Казахстана на мировой хоккейной арене.

- Вы победили латышей и финнов. Как настраивал Юрий Михайлис и что говорил по каждому сопернику в плане игровых особенностей?

- Все наши соперники чрезвычайно сильны. Поэтому мы были сконцентрированы на подготовке и формировании нашего собственного стиля игры. От нас всегда требуется выдавать максимум энергии и усилия, плюс обязательная вера в себя - это и есть игровой план.

- Если вспоминать оба матча, какие ключевые моменты вы выделите в каждом?

- Отмечу то, что в этих двух встречах мы пропускали первыми, и соответственно, приходилось отыгрываться, возвращаясь в игру. Здорово, что в этих ситуациях мы сохраняли спокойствие, уверенность в своих силах и продолжали работать. Очень важно, что мы достаточно быстро забивали ответные голы - такая реакция и была самой важной в игре.

- Обе победы по буллитам - это совпадение или ваше секретное оружие?

- По правде сказать, то, что ушли оба раза в буллитные серии - простое совпадение. Мы играли с пониманием того, что нам нечего терять, получали удовольствие в данном моменте, верили друг в друга, ощущали поддержку страны и болельщиков, и это было круто.

- Ваш голкипер Никита Бояркин - открытие турнира. Знали его до этого и что можете сказать о его игре?

- Игра голкипера является важнейшей составляющей командного успеха в таком коротком турнире, как этот. И Никита пока играет фантастически. Мы знали, что он способен на такую игру, всячески поддерживаем его. Смотреть на его игру - одно удовольствие.

- Хватит ли у вас сил на США, какие ожидания и мотивация?

- Завтра играем против очередной топ-команды. План простой - нам надо играть в свой хоккей. Действовать просто, двигаться активно, и сделать все, чтобы повернуть игру в свою сторону.

- Кто фаворит турнира?

- На данный момент все команды сыграли два матча, кто-то три. Поэтому сейчас любая команда может обыграть любую. Пока трудно выделить фаворита и это делает турнир таким интересным. Все болельщики вовлечены в этот процесс, подобная интрига делает его по-настоящему захватывающим. Поэтому можно ждать самого неожиданного победителя.

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